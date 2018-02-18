Тюменцев приглашают на бесплатные лекции о компьютерных играх

Школа перспективных исследований приглашает тюменцев посетить открытый курс Максима Алюкова, посвященный истории и различным исследовательским подходам к анализу компьютерных игр. Занятия проходят по вторникам и четвергам и продлятся до 29 марта.

Максим Алюков - сотрудник Лаборатории публичной социологии, кандидат в доктора социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Авторский курс раскрывает информацию о том, что такое компьютерная игра и чем она отличается от, например, кино, какие жанры компьютерных игр существуют и по каким законам они эволюционировали.

Участники курса смогут обсудить самые противоречивые темы, связанные с компьютерными играми. Например, автор курса предлагает поговорить о том, как связаны игры с насилием, наукой, образованием, войной.

Бесплатные лекции на русском языке будут проходить по вторникам и четвергам по адресу ул. 8 Марта, 2/1, начало в 19:00. Слушатели, регулярно посещающие лекции, получают сертификат Школы о прохождении курса, пишет "Вслух.ру".

