Патриотическая выставка об истории побед откроется в Тюмени

Новая выставка "Век восемнадцатый – век двадцатый: Сибирские полки на службе Отечества" откроется в тюменском Музее частных коллекций к 23 февраля. Экспозиция будет посвящена истории сражений и побед русской армии с времен Петра I до наших дней.

Инициатором создания Музея частных коллекций выступил выпускник "Школы социального предпринимательства" Гай Першинг. Сейчас коллекция насчитывает несколько десятков тысяч экспонатов и произведений искусства, среди которых большое собрание нумизматического материала, а также предметы археологии и этнографии Зауралья, Сибири, Алтая, Азии и Европейской части России, пишет "Тюменская область сегодня".



Кроме того, на площадке музея регулярно проходят образовательные мероприятия, ведется патриотическая работа с молодежью, в летний сезон открыт лагерь "Юный археолог".