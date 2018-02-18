Патриотическая выставка об истории побед откроется в Тюмени

09:33 18 февраля 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Новая выставка "Век восемнадцатый – век двадцатый: Сибирские полки на службе Отечества" откроется в тюменском Музее частных коллекций к 23 февраля. Экспозиция будет посвящена истории сражений и побед русской армии с времен Петра I до наших дней.

Инициатором создания Музея частных коллекций выступил выпускник "Школы социального предпринимательства" Гай Першинг. Сейчас коллекция насчитывает несколько десятков тысяч экспонатов и произведений искусства, среди которых большое собрание нумизматического материала, а также предметы археологии и этнографии Зауралья, Сибири, Алтая, Азии и Европейской части России, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, на площадке музея регулярно проходят образовательные мероприятия, ведется патриотическая работа с молодежью, в летний сезон открыт лагерь "Юный археолог".

Теги: выставка , история , музей
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