ОНФ знакомит тюменцев с местными патриотическими памятниками

Региональное отделение Общероссийского народного фронта готовит издание "Атлас памяти", который расскажет о памятниках героям Великой Отечественной войны, установленных по инициативе тюменцев и на народные средства.

"Атлас памяти" рассказывает о памятнике в селе Малиновка Аромашевского района, который был установлен в 1975 году в память о погибших жителях деревень всего Малиновского сельского совета: Илиней, Сосновка, Тарасовка, Гоголевка, Аниковка, Бусаровка, Северная, Малиновка, Манаковка, Некрасовка. Инициаторам выступил председатель Малиновского исполкома Федот Потапов.



В 2010 году инициативная группа жителей бывших деревень Большие и Малые Озера Абатского района предложила увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан. Со временем обелиск стал местом встреч деревенских жителей.

С предложением установить памятник "Солдат-Победитель" в селе Большая Ченчерь Казанского района выступил журналист Николай Данилин. Он изучил вопрос, нашел скульптора, собрал необходимые средства, пишет ИА "Тюменская линия".

Проект "Атлас памяти" реализует мониторинг всех расположенных на территории Тюменской области мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, собирает сведения и о людях, которые причастны к их появлению.

