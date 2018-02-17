Портал "Тюмень – наш дом" помогает делать город комфортнее

Портал "Тюмень – наш дом" - площадка, благодаря которой ответственные службы могут оперативно отреагировать на обращения жителей.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в январе от тюменцев поступило 75 сообщений, из них 25 – о брошенных во дворах автомобилях, 11 – об отсутствии наружного освещения. На ненадлежащее содержание дворовых территорий пожаловались 16 пользователей. Благодаря бдительным гражданам отремонтированы и восстановлены 3 дорожных знака, ликвидированы несанкционированные надписи с фасадов четырех зданий.

Уже сейчас пользователи портала "Тюмень – наш дом" могут ознакомиться с информацией об объектах, планируемых к ремонту, благоустройству и реконструкции в текущем году: капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство "зеленых уголков", ремонт и реконструкция дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий. Сроки мероприятий, перечень работ, наименования подрядных организаций будут актуализированы ответственными ведомствами.