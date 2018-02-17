Тобольский школьник победил на конкурсе экскурсоводов в Казани

Девятиклассник из Тобольска Семен Селезнев вернулся с победой с республиканской научно-практической конференции школьников имени ученого-просветителя Ибрагима Хальфина, которая проходила в Казани.

На конкурсе Семен представил свое исследование о меценате Тухтасынхаджи Айтмухаметове в секции "История Отечества. Краеведение", где занял первое место, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".



Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, старшеклассник занимается исследовательской работой в школьном музее со второго класса. Вместе с руководителем Равили Кутумовой он серьезно интересуется историей родного края, города, школы.



Сегодня Семен – лучший экскурсовод Тобольска: победитель городских конкурсов на звание "Лучший юный экскурсовод", научно-практических конференций различного уровня: "Первые шаги", "Шаг в будущее", "Отечество" и других. Юноша даже работал во время каникул помощником экскурсовода в Тобольском историко-архитектурном музее заповеднике по специальному приглашению.



Добавим, что свою дальнейшую профессиональную деятельность Семён связывает с историей и готовится к поступлению на исторический факультет Тюменского государственного университета.