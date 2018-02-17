Тюменские кадеты пишут поздравительные письма российским солдатам

В Тюменском президентском кадеством училище стартовала акция "Письмо солдату", приуроченная ко Дню защитника отечества. Воспитанники пишут военнослужащим в Дагестан добрые пожелания, которые должны дойти до адресатов к 23 февраля, пишет "Тюменская линия".

"Мы в надежных руках, нам бояться нечего. Ведь нашу Родину защищают крепкие, сильные мужчины! Спасибо вам! Ждем вас на родной земле и гордимся вами!", - написал в своем послании кадет 5 "Д" класса Тюменского президентского кадетского училища Роман Тартышный российским военнослужащим в Дагестан.

Традиция писать письма на фронт зародилась в годы Великой Отечественной войны. Тогда дети отправляли теплые пожелания военнослужащим, защищавшим страну от фашистских оккупантов.