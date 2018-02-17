Водник приглашает старшее поколение на полезные занятия

Проект "Новое время", созданный специально для людей старшего поколения, начал свою работу. Следующие занятия в рамках него состоятся уже 19 февраля. Начало мероприятия в 9:00.

На этот раз участников будут ждать зарядка и террен кур с профессиональным инструктором на свежем воздухе, чаепитие, мастер-класс и тренинг "Сохрани свое здоровье".

Кроме того, пройдет познавательный мастер-класс "Бабушка блогер", предназначенный для обучения старшего поколения навыкам пользования сетью интернет и обучение приемам самообороны.

Более подробную информацию можно уточнить по телефонам 8 (3452) 45-47-29, 8 (3452) 45-93-44, либо по адресу Судоремнотная, 1а. Стоимость участия в мероприятии составит 200 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.