Дома культуры приглашают на Масленицу

Тюменские дома культуры подготовили праздничные программы в честь Масленицы. Жителей и гостей города будут ждать игровые программы, сжигание чучела Масленицы, гора блинов и многое другое.

Так, например, ДК "Торфяник" готовит программу в жилом районе "Тарманы". Зрителям представят театрально-игровое представление, а сказочные герои "Весна", "Зима", "Холод", "Студень" и "Морозец" разыграют сценку.

Кроме того, всех угостят блинами, вкусным чаем, пригласят поучаствовать в русских забавах и сжигании чучела масленицы. Для всех желающих будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Состоится мероприятие 17 февраля в 11:00.

ДК "Водник" проведет народное гуляние на уличной площади (Судоремонтная, 1а). В программе проводы зимы, встреча весны, русские забавы, веселые хороводы и, конечно, румяные блинчики с чаем. Старт праздника 18 февраля в 14:00.

ДК "Орфей" представит гостям программу "Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!", участников будет ждать театрализованное представление, кукольный спектакль, игры, конкурсы, забавы, а также блины и горячий чай. Старт веселья 17 февраля в 14:00, на уличной площади (70 лет октября, 5в).

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.