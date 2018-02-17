Московские исследователи просят тюменцев оценить городские ландшафты

Студенты Московского государственного университета в рамках научной экспедиции "Урболандшафты Тюмени" проводят исследование и просят жителей города оценить эстетику городских ландшафтов, пишет "Вслух.ру".

Опрос проходит в онлайн-формате. Чтобы принять участие в исследовании, необходимо потратить около 7 минут для заполнения специальной Google-формы. Сначала придется ответить на несколько вопросов о себе и о своей жизни в городе, затем – ранжировать фотографии городской среды Тюмени от наиболее приятных до неприятных взору.



На фотографиях, которые предлагают ранжировать исследователи, запечатлены новые и старые районы Тюмени, дворы жилых домов, улочки и природа (кустарники, деревья, парки). Заполнение формы поможет исследователям завершить научную экспедицию.