Московские исследователи просят тюменцев оценить городские ландшафты

19:52 16 февраля 2018
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s07.radikal.ru
| Фото: s07.radikal.ru

Студенты Московского государственного университета в рамках научной экспедиции "Урболандшафты Тюмени" проводят исследование и просят жителей города оценить эстетику городских ландшафтов, пишет "Вслух.ру".

Опрос проходит в онлайн-формате. Чтобы принять участие в исследовании, необходимо потратить около 7 минут для заполнения специальной Google-формы. Сначала придется ответить на несколько вопросов о себе и о своей жизни в городе, затем – ранжировать фотографии городской среды Тюмени от наиболее приятных до неприятных взору.

На фотографиях, которые предлагают ранжировать исследователи, запечатлены новые и старые районы Тюмени, дворы жилых домов, улочки и природа (кустарники, деревья, парки). Заполнение формы поможет исследователям завершить научную экспедицию.

Теги: благоустройство , опрос
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