Тюменское чучело Масленицы может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Во время масленичных гуляний в деревне Якуши Тюменского района планируют сжечь самое высокое чучело Масленицы в России и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Провожать зиму тут будут весело - песнями, плясками, увлекательными играми и конкурсами. Гостей праздника ждут развлечения от профессиональных артистов и аниматоров. Самые смелые смогут поучаствовать в масленичных забавах, а восстановить силы после активного отдыха на свежем воздухе можно будет, подкрепившись ароматными горячими блинами, пирожками, вкусным пловом и сочным шашлыком.

Отметим, что блинные праздники пройдут на разных площадках Тюменского района. Где-то зиму начнут провожать в субботу, где-то в воскресенье, но везде готовится насыщенная программа.