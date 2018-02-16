Тюменское чучело Масленицы может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

16:37 16 февраля 2018
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polzavred.ru
| Фото: polzavred.ru

Во время масленичных гуляний в деревне Якуши Тюменского района планируют сжечь самое высокое чучело Масленицы в России и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Провожать зиму тут будут весело - песнями, плясками, увлекательными играми и конкурсами. Гостей праздника ждут развлечения от профессиональных артистов и аниматоров. Самые смелые смогут поучаствовать в масленичных забавах, а восстановить силы после активного отдыха на свежем воздухе можно будет, подкрепившись ароматными горячими блинами, пирожками, вкусным пловом и сочным шашлыком.

Отметим, что блинные праздники пройдут на разных площадках Тюменского района. Где-то зиму начнут провожать в субботу, где-то в воскресенье, но везде готовится насыщенная программа.

Теги: Масленица
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