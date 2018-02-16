Первая фитнес-кондитерская "Mukinet" становится ярче

Первая фитнес-кондитерская "Mukinet" продолжает радовать тюменцев и гостей города изысканными десертами, тортами и выпечкой для правильного питания и стройной фигуры. Чтобы стать еще ярче, компания меняет своей внешний имидж. Совсем скоро постоянные покупатели и новые клиенты смогут увидеть ее обновленный образ.

"Легкость, грация, красота – эти слова стали лейтмотивом создания нового логотипа кондитерской. Изящная пироженка в шоколадном цвете – совсем как настоящая, с утонченной вишенкой. Вот только калорий в ней – раз в пять меньше, чем в обычном десерте из кафе или магазина", - отметила основательница первой фитнес-кондитерской "Mukinet" Дина Гладких.

"Лучшее для вас" - гласит первая фитнес-кондитерская "Mukinet". Главная "фишка" продукции – это уникальный состав привычных всем сладостей и выпечки с сохранением аппетитного вида и отменного вкуса. Калорийность от 60 Ккал в 100 граммах, продукция рекомендована при разных диетах, для здорового питания, для детей, кормящих мам, спортсменов, аллергиков и диабетиков. Торты, пирожные, пироги, печенье и даже пельмени – низкоуглеводные, без муки, сахара и масла, только из натуральных ингредиентов высочайшего качества.

"При изготовлении десертов, выпечки мы тщательно отбираем поставщиков и производителей всех ингредиентов, используем только полезные продукты, которые в том числе способствуют улучшению пищеварения. От них вы будете получать не только удовольствие, но и оставаться в форме и приносить пользу своему организму. Первая фитнес-кондитерская готова развеять миф о том, что правильное питание или диета – это отказ от всего сладкого. Каждый наш рецепт – это забота о вас", - рассказывает Дина Гладких.

Отметим, в создании логотипа участвовал коллектив кондитерской совместно с группой дизайнеров партнеров компании – проекта "Афиша Тюмень". В скором времени новый логотип появится на вывесках и информационных ресурсах "Mukinet", также ожидается ребрендинг самого заведения.