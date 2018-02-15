"Дом пионеров" приглашает весело отпраздновать Масленицу

В ресторанно-гостиничном комплексе "Дом пионеров" под Тюменью 17 февраля будут праздновать Масленицу. Гостей яркого мероприятия ждут встреча с традиционными русскими персонажами, хороводы и народные игрища, состязания силачей, песни, танцы и угощения. Главное лакомство на Масленицу – конечно, блины.

Масленица – древний восточнославянский праздник, дошедший до наших дней. Несмотря на то, что праздновали ее еще в дохристианский период, ныне праздник тесно переплетен с православными традициями.

У славянских народов Масленица – это проводы зимы, это та граница, разделяющая холодную и злую зиму с теплой и приветливой весной. С весной придет и Солнце – символ тепла, лета и плодородия. Кульминация празднества – сжигание чучела. Чучело – этот и есть зима, которую провожают.

Будут сжигать чучело Зимы и в "Доме пионеров". А еще на празднике разыграют призы. Счастливчики получат в подарок ночь в гостиничном номере, посещение СПА-зоны, семейный выходной от фитнес-центра "Фитберри". Дети на празднике займутся поиском и обезвреживанием "Скоморохова клада". Провожать зиму начнут 17 февраля в 15-00 по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1.