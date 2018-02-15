Чемпионат JuniorSkills даст тюменским школьникам возможность проявить свои способности в разных сферах

Открытый региональный чемпионат JuniorSkills, который пройдет в Тюмени на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" с 18 по 22 февраля, даст возможность школьникам проявить себя в разных профессиональных сферах.

Соревнования организованы для ребят двух возрастных категорий: 10-13 лет и 14-17 лет. Эксперты назовут победителей по шести компетенциям: инженерный дизайн CAD; мобильная робототехника; прототипирование; нейротехнологии; интернет вещей; агрономия. Некоторые конкурсные модули потребуют индивидуальной работы, другие – пройдут в командном формате.

Конкурсные задания чемпионата JuniorSkills направлены не только на оценку знаний участников, но и на развитие профессиональных навыков для будущей реализации в востребованных на современном рынке труда сферах. В перспективе, это позволит сформировать кадровый резерв молодых профессионалов для нужд региона и всей страны.

Так, компетенция "Интернет вещей" представляет собой разработку и реализацию сложных информационно-инженерных систем для дистанционного сбора информации с применением облачных технологий. Знания в этой области необходимы представителям таких профессий как инженер связи, инженер-радиоэлектронщик, инженер-проектировщик Интернета вещей. Экспертную группу по этому направлению возглавит ведущий специалист ЦРТ и АСУ "РИО-центр" Юрий Зырянов.

Участникам компетенции "Прототипирование" необходимо самостоятельно спроектировать отдельные части какого-либо устройства, собрать его, проверить работоспособность и замерить характеристики. Ребятам потребуется умение правильно читать чертежи, строить эскизы, понимать технологию 3d-печати. Возглавит экспертную группу компетенции педагог до детского технопарка "Кванториум" Булат Айметдинов.

Навыки автоматизированного проектирования продемонстрируют участники чемпионата в компетенции "Инженерный дизайн CAD". Школьникам предстоит создавать сборки, выполнять чертежи и измерять физические модели, а также создавать фотореалистическое представление объекта и симуляции. Конкурсные задания будет оценивать группа экспертов во главе с Дмитрием Шкуркиным, специалистом Тюменского индустриального университета.

Компетенция "Нейротехнологии" включает в себя создание систем регистрации и анализа биосигналов человека. Примерами таких систем могут служить экзоскелеты, фитнес-трекеры, мониторы сердечного ритма. Участникам придется создать бионическую систему управления согласно техническому заданию. Экспертом выступит учитель информатики областной Физико-математической школы Иван Козлович.

Участники компетенции "Мобильная робототехника" должны показать умение создавать, программировать и обслуживать механические и электрические системы управления роботами, имеющими колесные, шагающие или гусеничные шасси. Например, ребятам из возрастной группы 10-13 лет предложат собрать робота для автоматизации процесса сбора "зараженных" предметов на месте условной техногенной аварии. Председателем жюри по этому направлению выступит заместитель директора по информационным технологиям Тюменского педагогического колледжа, руководитель регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники в Тюменской области Лариса Литус.

Компетенция "Агрономия" потребует от участников умения брать образцы и определять степень кислотности почвы, ухаживать за растениями, определять вредителей и многое другое, ведь цель агронома - получение высокого урожая отличного качества и сохранение полученной продукции. Оценивать участников будет экспертная группа во главе с доцентом Государственного аграрного университета Северного Зауралья Галиной Тоболовой.

Отметим, что программа профессиональной подготовки и профориентации школьников "JuniorSkills" инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска "Вольное Дело" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. В Тюменской области ведется интенсивная работа по данному направлению, и в 2018 году принято решение о проведении регионального чемпионата JuniorSkills.