В 2017 году при диспансеризации у 943 жителей региона выявили злокачественные новообразования

В прошлом году в Тюменской области диспансеризации подлежало 21% взрослого населения — 236 800 граждан. По данным областного департамента здравоохранения, первый и второй этапы диспансеризации завершили 235871 человека, то есть 99,6% от годового плана.

В ходе осмотров впервые было выявлено 26709 заболеваний, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 3850 случаев (1,6% от числа осмотренных), 158 случаев ишемической болезни сердца (0,07%), 564 случая сахарного диабета (0,2%), 119 (0,05%) случаев глаукомы, 974 случая новообразований (0,4%), из них злокачественных — 943.