В Ишиме женщина вынесла из горящего дома мужа и ребенка

В Ишиме 12 января серьезный пожар произошел в одном из частных домов. Из огня свою семью спасла Марина Пушкарных — на руках вынесла пятилетнего сына и вытащила через горящий выход надышавшегося дымом мужа.

Сообщение о пожаре в доме на улице Лермонтова поступило в пожарно-спасательную часть поздно вечером. Очевидец рассказала, что из окон здания видны языки пламени. Прибывшие на место спасатели потушили огонь, к тому моменту жильцы уже были вне опасности.

В этом частном доме проживала чета Пушкарных — супружеская пара с двумя несовершеннолетними детьми. Накануне пожара один из детей гостил у бабушки. Около десяти часов вечера супруги и их пятилетний сын легли спать. Вскоре они проснулись от хлопка и треска, доносящегося со стороны веранды. Из щелей веранды виднелись пламя и густой дым.

Марина Пушкарных тут же укутала в одеяло сына и стала искать выход из дома. На окнах были установлены металлические решетки, поэтому выбраться можно было лишь через пылающую веранду. С ребенком на руках женщина выбежала из дома.

Мужчина задержался в доме, чтобы собрать документы, но уже не сумел выбраться сам, надышавшись едким дымом. Марина вернулась в дом, в дыму на ощупь нашла лежавшего на полу мужа и волоком вытащила его на улицу через горящий выход.

"Благодаря самоотверженным и решительным действиям женщины удалось избежать человеческих жертв. Супруги Пушкарных получили ожоги различной степени тяжести и сейчас находятся в областной лечебном учреждении. Их пятилетний сын не пострадал", — рассказывают в ГУ МЧС по Тюменской области.