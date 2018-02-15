В Тюменской области сохраняется положительный естественный прирост населения

За январь – декабрь 2017 года в Тюменской области родилось 21325 детей. Положительный естественный прирост составил 3,6 на 1000 населения.

По данным областного департамента здравоохранения, в 2017 году лечение ЭКО прошло 800 супружеских пар по полису ОМС. За счет этого метода лечения бесплодия в области родилось 266 детей. В 2018 году по полису обязательного медицинского страхования запланировано проведение 1360 курсов лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Также в прошлом году после проведенного консультирования беременность решили сохранить 977 женщин.

Показатель смертности от всех причин составил в 2017 году 10,8 на 1000 населения. За 2017 год отмечается уменьшение смертности на — 757 человек. В структуре общей смертности по-прежнему ведущие позиции занимают болезни системы кровообращения (48,4%), новообразования (13,0%), внешние причины (8,7%). В целом, в регионе число родившихся превысило число умерших на 33,6%.

В 2017 году в Тюменской области был достигнут рекордно низкий показатель младенческой смертности, который составил 4,1 на 1000 родившихся живыми, снижение по сравнению с 2016 годом на 16,3%. Это лучший показатель в УрФО, (УрФО — 5,1) и значительно ниже показателя по Российской Федерации (РФ — 5,5).