Тюменцев приглашают на концерт "Честь России"

Концерт "Честь России", посвященный Дню защитника Отечества, состоится во дворце культуры "Нефтяник" 21 февраля. Старт мероприятия в 15:00.

Праздничную программу готовит центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с другими творческими коллективами и исполнителями. Свое творчество представят Тюменский духовой оркестр с дирижером Тимуром Бахровым, хоровая капелла Тюменской филармонии, фольклорный ансамбль "Росстань", мастерская народного праздника "Сибирская отрада", ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка".

Также зрителям представят концертные номера государственный ансамбль танца "Зори Тюмени", вокальные группы "Космос" и "Арабелла", вокал-бэнд "Матрица", ансамбль "Сибирские родники", всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Кроме того, Анастасия Ведерникова, Ирина Бархатова, Наталья Малаенко и Михаил Шепеленко исполнят праздничные композиции.

Всех желающих приглашают на торжественный концерт в честь Дня защитника Отечества получить заряд положительных эмоций и праздничного настроения. Цена входного билета составит 200 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.