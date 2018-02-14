Людмила Шатохина из Тюмени стала лучшим мастером по изготовлению традиционной куклы на Урале

В Салехарде состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Народные художественные промыслы". Накануне за победу по трем номинациям конкурса боролись 33 мастера из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

По оценкам конкурсных работ жюри победителем в номинации "Лучший мастер по изготовлению традиционной куклы" стала Людмила Шатохина из Тюмени, второе место у Рафили Касьяновой из Челябинской области, третье у Татьяны Богачевой из Нового Уренгоя.

В номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога" победил Михаил Турышев из Тобольска, лауреатом второй степени стал Семен Севли из Салехарда, третье место занял Анатолий Пельметников из Югры.

В номинации "Лучший мастер по художественной обработке дерева" победителем стал Сергей Лукьянчиков из ХМАО, второе и третье места заняли Юрий Деняев и Сергей Федоров из Челябинской области.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО