Сергей Осинцев: "Театр будет всегда!"

2018 год для Тюменского большого драматического театра – юбилейный: театр празднует своё 160-летие. Торжественное открытие начала юбилейных торжеств состоялось 8 февраля перед спектаклем "Метод Гренхольма". В это же время ТБДТ запустил "обратный отсчет" до юбилейной даты. Накануне открытия торжеств мы встретились с директором Тюменского Большого драматического театра Сергеем Осинцевым.

- Знаменательная дата, посвящённая 160-летию театра. С чего начиналось торжество?

- Мероприятия, посвященные 160-летию, начались 8 февраля в фойе театра. Мы запустили уникальные песочные часы, специально изготовленные для нашего театра. Их содержимым являются крупицы соли, перевезенные из старого здания театра в новое десять лет назад. Для нас эта соль является символом профессии, символом того времени, которое мы провели в старом здании. До открытия театра в нем размещались керосиновая лавка и соляной склад купца Андрея Текутьева. Как мы для себя решили, именно эта соль пропиталась духом театра, актерскими "потом и кровью", которые были отданы той сцене. Давая старт нашим мероприятиям, мы подарили зрителям сувенирный экземпляр театральной газеты, где была опубликована статья из "Тобольских ведомостей" за 1858 год, в которой журналист описывает первое тюменское театральное представление. Мы дали первый театральный звонок вместе со зрителями и тем самым дали старт нашим юбилейным торжествам.

- Старт начался с проекта "Театр изнутри". Расскажите, что будет представлять собой спектакль?

- "Театр изнутри" - интерактивный спектакль, который готовят артисты по собственному сценарию. Зрители смогут посмотреть на наш театр с другой стороны, узнать истории артиста, связанные с этим театром, почерпнуть интересные факты, поучаствовать в мини-спектаклях. Каждый спектакль будет индивидуален. 30 актеров задействованы в этом проекте, 30 разных историй будут рассказаны.

- Будут ли показаны старые спектакли?

- В марте мы запускаем "Театральный киноклуб". В рамках этого проекта предполагается просмотр спектаклей прошлых лет. Спектаклей уже давно нет в репертуаре, но зрители помнят их и мечтают вновь посмотреть. Поэтому в малом зале мы будем показывать видеозаписи наиболее известных спектаклей на большом экране, а после этого зрители смогут встретиться с актерами, которые играли в этих постановках и еще работают в нашем театре, поделиться впечатлениями. Откроем мы "Театральный киноклуб" показом спектакля "Эквус", который имел большой успех в течение более чем 10 лет. В ТБДТ есть телеверсия этого спектакля, так как "Эквус" вошёл в сотню лучших спектаклей России и был снят телеканалом "Культура". Интересно будет посмотреть спектакль и вспомнить, как это было.

- По плану в феврале стартует театральная гостиная?

- Да, в театре начинается еще один интересный проект - театральная гостиная "Кушать подано". Первый раз в этом формате мы планируем встретиться со зрителями 23 февраля. В этот день после долгого отсутствия в репертуар возвращается один из лучших наших спектаклей, лауреат и дипломант Российских театральных фестивалей, спектакль "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова. И театральную гостиную "Кушать подано" мы как раз посвятим творчеству великого Михаила Афанасьевича и его произведениям. Сейчас наша команда подробно изучает материал, ищет и выписывает названия блюд, упоминаемых в произведениях Булгакова, чтобы приготовить и представить их зрителям, которые придут на эту гостиную. Ну и, конечно, в рамках этого вечера состоится встреча с актерами, исполнителями главных ролей в спектакле "Дни Турбиных".

- Планируется ли к юбилею приезд на гастроли других театров?

- Перед юбилейным вечером со своими лучшими спектаклями к нам приедут Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, Курганский театр драмы, Свердловский государственный академический театр драмы.

В течение этого года нам предстоят гастроли в Москву, в театр "У Никитских ворот", актеры которого, в свою очередь, выйдут на тюменскую сцену в июне. На гастроли в Тюмень также приедут коллективы Пермского академического театра, Русского драматического театра из Улан-Удэ. Это прекрасные театральные коллективы, на которые стоит посмотреть!

- Какие новые постановки увидят зрители в юбилейный сезон?

- Мы выпустим два спектакля до конца сезона. Первый – к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Это будет спектакль "Молодость" по пьесе "Месяц в деревне" на большой сцене ТБДТ в постановке нашего земляка, режиссёра Данила Чащина. Свой творческий путь Данил начал в Тюмени, а сейчас стал одним из самых востребованных режиссеров. Его спектакли идут в МХТ имени Чехова и в театре под руководством Олега Табакова в Москве, а также в Челябинске, Прокопьевске, Канске. Данил - лауреат многих театральных фестивалей и форумов. И мы рады, что следующий свой спектакль он поставит на родной земле. Премьера назначена на 13, 14, 15 апреля этого года.

Вторая постановка - "Кадриль" - народная, очень смешная, лирическая комедия на малой сцене. Этот спектакль мы ставим на средства гранта правительства Тюменской области. Режиссер - заслуженный артист Грузии Владимир Обрезков. С этим спектаклем ТБДТ планирует посетить дома и дворцы культуры юга Тюменской области, чтобы приобщить отдаленные районы к театральному искусству. Премьера спектакля назначена на 10, 11 мая.

- Есть идеи, которые еще не озвучены?

- Планируется большая серия репортажей в СМИ, в социальных сетях, на канале YouTube, который мы будем использовать для трансляций спектаклей и для съемок сюжетов о театре. Также в планах творческие встречи со зрителями. Есть идея - создать спектакль в жанре вербатима: молодые артисты вместе с актерами старшего поколения напишут историю театра взглядом прошлого и сегодняшнего дня. Надеемся, мы это воплотим.

- Расскажите о ведущих актёрах, которые будут задействованы в 160-летии?

- В юбилейных торжествах, как, в принципе, и во всех мероприятиях театра, всегда задействована вся труппа ТБДТ – 44 талантливых артиста. Подробнее хочу остановиться на нашем "Золотом фонде": Анта Колиниченко, заслуженная артистка России, ветеран сцены, мы стараемся ее беречь, холить и лелеять. Верим, что она еще много лет будет рядом с нами, будет выходить на сцену. Анта Николаевна - большая актриса, умеющая даже своим молчанием на сцене заставить зрителя испытать щемящую боль в сердце.

В нынешних реалиях, к сожалению или к счастью, зритель хочет более динамичных спектаклей, яркого, танцевального, музыкального действа. И в нашем репертуаре такие постановки есть. Но, не забывая о сути актерской профессии, о театре-кафедре, мы стараемся сохранять и приумножать классический репертуар ТБДТ и выпускать серьёзные, глубокие, не развлекательные спектакли. И в них блистает Анта Колиниченко.

Геннадий Баширов, заслуженный артист РСФСР - один из известнейших актеров старшего поколения, бенефис которого состоится 3 марта легендарным спектаклем-долгожителем "Он, она, окно, покойник", в котором уже более 12 лет бессменно в главной роли – Геннадий Баширов. Кстати, после самого спектакля на большой сцене состоится праздник, на котором будут чествования и поздравления бенефицианта.

- Что самое интересное ожидает зрителей на юбилейном вечере?

- Юбилейный вечер мы решили сыграть дважды. В первый день будет очень много приглашенных гостей – наших коллег из разных городов, актеров, режиссеров, которые раньше служили в ТБДТ. Поэтому все желающие тюменские зрители не смогут попасть на праздник, и для них мы повторим свой юбилейный концерт на следующий день. Юбилейный вечер не случайно назван "Три века за 160 лет". Театр существует в Тюмени с 1858 года, т.е. с 19 века, потом прошел 20 век, сейчас на дворе уже 21 - а Театр жив, он есть и будет всегда. Я надеюсь, что в том театральном дивертисменте, сценарий которого сейчас активно готовится, актеры смогут рассказать и показать историю ТБДТ доступно, интересно и в необычной манере. Зрителям это понравится, может, этот спектакль-концерт займет свое место в репертуаре.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.