Из Борков – до Лондона: футболисты тюменского посёлка представят регион на федеральных соревнованиях

МегаФон

Известные футболисты подготовили сельских школьников к большой игре. Уже 1 марта юные спортсмены из села Борки представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях по футболу в Екатеринбурге.

Учащиеся Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" успешно выступили в региональном этапе ежегодных соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". В этот раз в Тюмени за титул чемпиона сражались более тридцати спортсменов 14–15 лет из четырех населенных пунктов области.

Во время встречи юные футболисты не только соревновались, но и прокачивали спортивные навыки под руководством профессиональных спортсменов – игроков команды мини-футбольного клуба "Тюмень". Александр Упалёв и Андрей Батырев поделились секретами успеха и провели практический мастер-класс, где каждый смог отработать новый приём передачи мяча.

"Главное для футболиста – вера в себя. Без неё многие не доходят до профессионального спорта, сдаются в середине пути. Уверен, что у ребят она есть: на нашем мастер-классе увидел тягу к новым знаниям. Они с готовностью отрабатывали показанные нами приёмы и были заинтересованы в результате. Если они проявят упорство и стремление к достижению цели, то смогут добиться успехов в профессиональном футболе", – говорит игрок МФК "Тюмень" Александр Упалёв.

Тюменские спортсмены открыли отборочные туры на Урале одновременно с пермяками и кировчанами. Впереди соревнования в Челябинской, Курганской, Свердловской областях, Республике Коми и Удмуртской Республике. Победители второго этапа отправятся представлять Урал в финале соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон – в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

"Футболисты детских домов Тюменской области уже не раз успешно представляли регион на всероссийском этапе. Команда из Борков едет в Екатеринбург второй раз подряд – ребята признаются, что усиленно готовились весь год. В преддверии Чемпионата мира FIFA мы особенно сильно болеем за них и желаем удачи!", – отметил директор компании "МегаФон" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Соревнования "Будущее зависит от тебя" проводятся компанией "МегаФон" с 2005 года, сегодня среди организаторов – Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский футбольный союз. В регионе проект прошел при поддержке УМВД России по Тюменской области.