"Дом.ru" признан самым быстрым провайдером России по версии Speedtest

Телеком-оператор "Дом.ru" признан компанией Ookla самым скоростным провайдером домашнего интернета в России. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2017 году с помощью Speedtest.

Для присуждения награды Ookla, лидер тестирования и анализа скорости интернет-соединения, проанализировала тесты скорости интернета всех крупных интернет-провайдеров России*, проведенные пользователями в приложении Speedtest. Результаты анализа Ookla подтверждают, в 2017 году Дом.ru показал наиболее высокие средние скорости и получил индекс скорости 43,73.

"Благодаря миллионам тестов, которые проводятся каждый день с использованием Speedtest, Ookla разработала надежный и всесторонний подход к оценке характеристик интернета в мировом масштабе. Мы рады признать "Дом.ru" самой быстрым провайдером ШПД в России на основании тщательного анализа. Эта награда свидетельствует об исключительных результатах работы "Дом.ru", которые ее клиенты чувствовали на собственном опыте в 2017 году", — комментирует Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

"Мы рады получить международное признание, в основе которого — объективный показатель: результаты реальных замеров скорости с использованием Speedtest на протяжении года. С самого начала своей 17-летней истории "Дом.ru" создавал ценности для клиентов — это основа нашей стратегии. Мы всегда старались быть на шаг впереди рынка. Например, наша компания начала строить сети по технологии "оптика до дома" в числе первых в России. В начале 2000-х эта технология казалось затратной, а те скорости, которые она обеспечивала, чрезмерными. Мы рады, что наши усилия, благодаря которым миллионы российских пользователей выходят в интернет на более высокой скорости, чем в среднем в России, сопоставимой с европейскими показателями, отмечены Ookla", — отмечает заместитель генерального директора – директор по b2c АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru") Михаил Воробьев.

Работая с 2001 года, "Дом.ru" в настоящее время обслуживает более 6 млн клиентов – пользователей интернета, платного ТВ и стационарной телефонии. По количеству клиентов – пользователей интернета компания занимает 2-е место среди российских провайдеров**. "Дом.ru" с нуля и по единым стандартам построил современные сети по технологии "оптика до дома", а также собственную магистральную сеть. Компания постоянно совершенствует систему резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из единого центра мониторинга. По итогам 2017 года средний уровень доступности сети для абонентов составил 99,95%. Эти и другие факторы помогают компании обеспечивать стабильно высокую скорость интернета, которая соответствует заявленной. Для подключения доступны тарифы со скоростью до 300 Мбит/c.

* Провайдеры широкополосного доступа в интернет, обслуживающие не менее 3% от общего количества пользователей услуги интернета в России

** По данным отчета "ТМТ Консалтинг" "Российский рынок ШПД – итоги 3 кв. 2017" http://tmt-consulting.ru/napravleniya/telekommunikacii/tmt-rejting-rossijskij-rynok-shpd-predvaritelnye-itogi-3-kv-2017/