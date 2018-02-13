Тюменских предпринимателей бесплатно обучат деловому английскому

Второй сезон "Школы делового английского" стартует в Тюменском технопарке 20 февраля. Проект рассчитан на предпринимателей и сотрудников компаний, отвечающих за экспорт, продвижение и сбыт.

На первой встрече тюменцам предложат тест на определение уровня владения английским языком, по результатам которого будут сформированы две группы по 15 человек. Финалом 30-часового курса обучения станет защита презентации инновационного проекта на английском языке. Автор лучшей презентации получит возможность поехать на двухнедельную языковую стажировку в Кембридж.

Экспресс-курсы английского языка, организованные в 2017 году Технопарком совместно с "Еврошколой", окончили уже 120 человек. Всего в 2018 году планируется обучить 90 предпринимателей.

На первый день организаторы готовят не только отборочный тест, но и традиционное английское угощение.

"Поскольку старт второго сезона "Школы делового английского" совпал с Масленицей, мы решили не оставлять без внимания русскую традицию, тем более что в английской культуре есть свой аналог этого праздника – Pancake day. В качестве угощения мы предложим гостям панкейки, а для развлечения – квест по особенностям западной культуры, в том числе деловых встреч и переговоров. Преподаватель школы расскажет о специфике использования жестов, комплиментов и шуток в разных культурах, даст базовый набор английских слов и выражений по этим темам", — отмечает менеджер проектов бизнес-инкубатора при Тюменском технопарке Дарья Жиганова.

Старт нового сезона "Школы делового английского" при Тюменском технопарке состоится 20 февраля в 18:15 в зале "Атриум". Регистрация открыта на сайте Школы инновационного мышления по ссылке.

Тем, кто не сможет участвовать в мероприятии, но хотел бы пройти тестирование и стать слушателем Школы делового английского, необходимо обращаться по телефону: 8 (3452) 534-000.