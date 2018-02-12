В Тюмени проходит конкурс "Педагог года – 2018"

Фото Сергея Елесина

Торжественное открытие межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018" состоялось в тюменском колледже искусств. Творческие коллективы центра культуры и творчества "Тюмень" представили свои концертные номера, аоткрыл конкурс детский коллектив студии "Максимум".

"Каждый год благодаря конкурсу мы открываем имена талантливых педагогов. Я желаю всем участникам конкурса побороть волнение, проявить свои силы, максимально воспользоваться возможностью познакомиться с опытом своих коллег, ведь конкурс - это уникальная школа профессионального роста, педагогических открытий и ярких впечатлений", - отметил директор департамента образования города Тюмени Вячеслав Воронцов.

За звание лучшего борются учителя начальных классов, русского языка, математики, истории, иностранных языков, биологии, информатики, музыки и физической культуры. Среди педагогов дошкольного образования наравне с воспитателями участие принимают учителя-дефектологи детских садов, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Четвертый год за почетное звание лучшего в отдельной номинации будут бороться педагоги-психологи.

Испытания очного тура конкурса продлятся с 12 по 16 февраля. Участники проведут творческие презентации своего педагогического опыта, методические семинары. Свое профессиональное мастерство конкурсанты покажут на главном испытании - открытых занятиях с детьми.

В четверг, 15 февраля, станут известны имена финалистов конкурса в каждой номинации. Им предстоит провести мастер-классы для коллег, педагогические советы, разработать образовательные проекты, продемонстрировать методы, техники и приемы работы с детьми.