Тюменцы могут задать вопросы краеведам и библиотекарям

19:43 11 февраля 2018
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kd44.ru
| Фото: kd44.ru

Более 60 тюменцев обратились с вопросами к краеведам за 2017 год с помощью виртуальной справочной службы, запущенной Централизованной городской библиотечной системой Тюмени. Еще около 50 человек воспользовались сервисом "Вопрос библиотекарю".

Как отмечают сотрудники библиотеки, данные сервисы набирают популярность среди горожан. С помощью краеведов и библиотекарей тюменцы восстанавливают историю своей семьи, ищут упоминания о родственниках или других фактах из их жизни. Поиск ведется среди печатных изданий в каталогах библиотеки, пишут "Вслух.ру".

Сервис "Вопрос к краеведу" дает возможность проконсультироваться со специалистом по любому вопросу, связанному с историей региона. Задать интересующий вопрос можно в свободной форме, заполнив анкету на сайте. Ответ приходит на указанный адрес электронной почты в течение пяти дней.

Теги: библиотека , история , краеведы , сервисы
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