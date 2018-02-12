Тюменцы могут задать вопросы краеведам и библиотекарям

Более 60 тюменцев обратились с вопросами к краеведам за 2017 год с помощью виртуальной справочной службы, запущенной Централизованной городской библиотечной системой Тюмени. Еще около 50 человек воспользовались сервисом "Вопрос библиотекарю".

Как отмечают сотрудники библиотеки, данные сервисы набирают популярность среди горожан. С помощью краеведов и библиотекарей тюменцы восстанавливают историю своей семьи, ищут упоминания о родственниках или других фактах из их жизни. Поиск ведется среди печатных изданий в каталогах библиотеки, пишут "Вслух.ру".

Сервис "Вопрос к краеведу" дает возможность проконсультироваться со специалистом по любому вопросу, связанному с историей региона. Задать интересующий вопрос можно в свободной форме, заполнив анкету на сайте. Ответ приходит на указанный адрес электронной почты в течение пяти дней.

