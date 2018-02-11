Тюменцам помогают адаптироваться на рынке труда

Более 2,8 тысяч жителей Тюменской области воспользовались государственной услугой по социальной адаптации на рынке труда в 2017 году, из них 980 инвалидов, более 700 женщин с детьми, свыше 300 граждан предпенсионного возраста.

Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, также за госуслугой обращались многодетные и одинокие родители, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы. Безработные приобретают навыки активного поведения на рынке труда, самостоятельного поиска работы, учатся составлять резюме, проходить собеседования с работодателем.

Эксперты отмечают, что мероприятия по социальной адаптации наиболее актуальны для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, впервые ищущих работу, а также граждан, длительно не работающих.

Более 63% получателей этой услуги нашли работу или прошли переобучение на востребованную профессию, что доказывает эффективность подобного метода в деле трудоустройства.

Для получения услуги необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту проживания. Все услуги органов службы занятости предоставляются бесплатно.

