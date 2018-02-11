Первую в 2018 году ярмарку вакансий проведут в Тюмени

13:52 11 февраля 2018
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in-news.ru
| Фото: in-news.ru

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района проведет первую в этом году ярмарку вакансий 15 февраля по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3.

Мероприятие призвано помочь безработным тюменцам трудоустроиться. Соискатели смогут встретиться более чем с десятью работодателями в одно время и в одном месте, что повысит шансы найти нужную работу, пишет "Мегатюмень".

Ярмарка вакансий будет проходить 15 февраля с 10:00 до 12:00. Телефон для справок: (3452) 27-33-22, 27-36-05.

Теги: вакансии , занятость населения , трудоустройство
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