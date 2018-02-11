Первую в 2018 году ярмарку вакансий проведут в Тюмени

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района проведет первую в этом году ярмарку вакансий 15 февраля по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3.
Мероприятие призвано помочь безработным тюменцам трудоустроиться. Соискатели смогут встретиться более чем с десятью работодателями в одно время и в одном месте, что повысит шансы найти нужную работу, пишет "Мегатюмень".
Ярмарка вакансий будет проходить 15 февраля с 10:00 до 12:00. Телефон для справок: (3452) 27-33-22, 27-36-05.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru