Тюменцы обсудили проблемы отцовства на конференции

Первая городская интерактивная конференция "Культура отцовства" завершилась в Тюмени в рамках реализации регионального проекта "Отцовский meet-up". Участники обсудили проблемы семейного взаимопонимания в истории и современности.

Проект реализует Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области, его цель - поднять статус отцовства и создать в регионе особую организацию отцов, призванную объединить позитивное родительское сообщество.

Инициатором проведения конференции выступил тюменский общественник Виталий Демешко. На встрече спикеры говорили о проблемах и вопросах взаимодействия между отцами и детьми, сравнивали опыт предыдущих поколений и наших дней. Программа включала не только лекции, но также дискуссии в неформальной обстановке и обмен мнениями, пишет "Тюменская область сегодня".