В Тюмени состоялась премьера документального фильма "*#звездочкарешетка"

Продюсерский центр Баzа, режиссеры Андрей Зубов и Данил Чащин представили зрителям документальный фильм "*#звездочкарешетка" о женщинах, находящихся в местах заключения.

Проект получил поддержку зрителей ещё до премьеры на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Съёмки проходили в женской колонии №13 города Тобольска, пишет "Мoй пoртал".

Режиссер Данил Чащин поставил цель донести до зрителей чувства и мысли женщин, которые находятся в местах заключения. Понять тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также призвать зрителей не отворачиваться от людей, сидящих в тюрьме, – задача картины.

Съёмки проходили в очень сжатые сроки: 2 дня и 4 часа. Никто из съёмочной группы раньше не был знаком с героинями фильма, всё происходило в режиме реального времени. В колонию приехали специалисты в сфере красоты, чтобы преобразить девушек: сделать им причёски, маникюр и макияж, подобрать платья и провести фотосессию.



Продолжительность картины составила 32 минуты. Одним из главных акциентов и закономерным завершением фильма стала встреча режиссера Данила Чащина с Еленой Чукавиной – одной из участниц проекта, освободившейся по УДО.

В настоящее время фильм доступен для просмотра в YouTube, социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". С момента премьеры – 1 февраля картину посмотрели уже более 73 тысяч раз.