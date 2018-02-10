Молодой тюменский исследователь получил награду президиума РАН

18:27 10 февраля 2018
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news.tpu.ru
| Фото: news.tpu.ru

Президиум Российской академии наук наградил тюменца Дмитрия Вычерова медалью по итогам конкурса 2017 года для студентов высших учебных заведений России. Награды молодой человек удостоен за научно-исследовательскую работу "Повседневная жизнь школьников тылового города в годы Второй мировой войны".

Как сообщает "Вслух.ру", работа тюменца стала лучшей в номинации "История". Помимо медали молодому историку присудили премию в размере 25 тыс. рублей. Лучшие научно-исследовательские работы молодых ученых и студентов вузов в РАН выбирают ежегодно. Главной целью конкурса является поддержка талантливых исследователей.

С полным текстом постановления Российской академии наук можно ознакомиться здесь: https://vk.cc/7HcI22 

Теги: исследования , медаль , наука
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