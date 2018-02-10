Молодой тюменский исследователь получил награду президиума РАН

Президиум Российской академии наук наградил тюменца Дмитрия Вычерова медалью по итогам конкурса 2017 года для студентов высших учебных заведений России. Награды молодой человек удостоен за научно-исследовательскую работу "Повседневная жизнь школьников тылового города в годы Второй мировой войны".
Как сообщает "Вслух.ру", работа тюменца стала лучшей в номинации "История". Помимо медали молодому историку присудили премию в размере 25 тыс. рублей. Лучшие научно-исследовательские работы молодых ученых и студентов вузов в РАН выбирают ежегодно. Главной целью конкурса является поддержка талантливых исследователей.
С полным текстом постановления Российской академии наук можно ознакомиться здесь: https://vk.cc/7HcI22
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