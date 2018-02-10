В Заводоуковске стартует Спартакиада допризывников

Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области стартует в Заводоуковске 14 февраля. Мероприятие будет посвящено события Сталинградской битвы, рассказали в пресс-службе губернатора.

Торжественное открытие соревнований состоится в 13 часов в спортивном комплексе “Сосновый бор”. В соревнованиях примут участие более 16 команд юга Тюменской области, это свыше сотни допризывников – юноши 14-17 лет, в основном воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.

Спартакиада пройдет в два этапа. Первый - в Заводоуковском городском округе включает состязания в зимнем полиатлоне (троеборье) и атлетическом двоеборье. Участники проявят себя в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках, силовых упражнениях на перекладине и т.д.

Второй этап областной Спартакиады пройдет 19-20 апреля в Тюмени.

По итогам первого этапа участникам, выполнившим нормативы ЕВСК, будут присвоены спортивные разряды и звания по зимнему полиатлону. По итогам второго - разряды по военно-прикладным видам спорта. В прошлом году из 66 участников II этапа 60 спортсменов получили спортивные разряды и звания КМС. По результатам всей Спартакиады будет сформирована сборная команда Тюменской области, которая представит регион на Спартакиаде России среди допризывной молодежи в июне.