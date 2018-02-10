Выставка ковров в Кулаково заинтересовала школьников и иностранцев

Выставка ковров в тюменском селе Кулаково, на родине мецената Николая Чукмалдина, стала привлекательной для туристов. Коллекцию уже оценили учащиеся Андреевской и Каскаринской школ, местные ученики, а еще жители Германии и Франции, пишут "Аргyменты и Фaкты – Зaпадная Cибирь".

Недавно на выставке ковров в Кулаково побывала и глава "Столичного" Светлана Иванова вместе с гостьей – руководителем Черноморского района Крыма Людмилой Глушко. Обе садились за ткацкий станок, оказалось, крымская гостья хорошо знакома с ремеслом – ткала в детстве.

Детям кросно тоже нравится. Особый интерес к нему проявляют … мальчишки. Им хочется понять: как это работает? И они проводят за станком времени больше, чем одноклассницы. Вникают. Потом признаются: мы все поняли!

А местные энтузиасты, среди которых работники культуры, вдохновились и пошли дальше. Теперь у них почти каждый день – встречи и экскурсии. А еще – жители понесли в дар "древности", предметы быта, достойные экспонирования. В Доме культуры мечтают уже о своем "музее". Ведь начало работы положено. И ковер положил тому началом.