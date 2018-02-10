Тюменские медики совершенствуют методики лечения рака

Врачи "Медицинского города" в Тюмени стали применять биопсию сигнального лимфатического узла не только при лечении рака молочной железы, но и для борьбы с меланомой кожи. Первые пациенты уже воспользовались такой возможностью, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.



Врачи приняли решение применить метод биопсии сигнального лимфоузла в конце 2017 года и провести комбинированную операцию по лечению меланомы кожи стопы с высоким риском поражения регионарных лимфатических узлов паховой области. Размер злокачественного новообразования у пациентки составлял 6 сантиметров - опухоль не позволяла женщине наступать на ногу.



"Суть метода осталась такой же как при лечении рака груди. Лечение началось с введения радиофармпрепарата в межпальцевой промежуток на больной стопе. Мы использовали технеций, он распространился по пути лимфооттока и накопился в сторожевом лимфоузле(именно через него по организму распространяются раковые клетки и развиваются метастазы). Затем мы сделали сцинтиграфический снимок, чтобы увидеть точное расположение узла, в котором накопился изотоп, и сделали разметку на теле пациентки", - рассказал заведующий радиоизотопной лабораторией ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Дмитрий Теффенберг.



Во время следующего этапа хирург при помощи гаммафайндера проверил лимфатический узел на содержание изотопа. После того, как пораженный лимфоузел обнаружен, он удаляется и отправляется на срочное гистологическое исследование - специалисты проверяют его на наличие раковых клеток.