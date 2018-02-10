Тюменский наставнический проект победил в конкурсе Google

Проект "Шанс", реализованный в Тюмени и направленный на помощь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, признан лучшим на конкурсе компании Google "В дали от столиц" в номинации "Спорт".



Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в 2017 году участие в проекте приняли 46 подростков и 40 наставников, среди которых представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени.



"Команда проекта собирала информацию как о детях, так и о наставниках, чтобы им было интересно вместе и образовавшиеся пары не прекращали общения, когда проект закончится", — рассказала директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.



Итогом конкурса "Вдали от столиц" стала карта социально значимых проектов со всей России, которая показывает, что важные инициативы рождаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах нашей страны.



Победителям проекта "Вдали от столиц" окажет информационную поддержку телеканал НТВ, а бизнес-эксперт компании Google проведет индивидуальную консультацию.

Из более чем 2 тыс. з

аявок команда экспертов конкурса "Вдали от столиц" отобрала около 600 проектов, которые появились на карте Google (в том числе 10 тюменских). Затем жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи номинаций. Победителями стали семь участников, за которых в Google-поиске проголосовало больше всего жителей России.