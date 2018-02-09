Тюмень за день: 9 февраля

Фото Дениса Сычева

Институт химии ТюмГУ возглавил Дамир Сафин

Директором Института химии ТюмГУ назначили 37-летнего кандидата химических наук Дамира Сафина, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тюменцам обещают снежные выходные

Температура воздуха в субботу и воскресенье составит 10-12 градусов ниже нуля, в ночное время - до минус 15. В начале следующей недели погода существенно не изменится.

Тюменским подросткам и их наставникам весной подарят третий "Шанс"

Социальный проект "Шанс" пройдет весной в Тюмени уже в третий раз. Проект признан успешным, и в декабре 2017 года на его реализацию из Фонда президентских грантов выделено 1,6 млн рублей.

В выходные тюменцев ждут мастер-классы, спектакли и большой Добродень

В предстоящие выходные на культурных площадках Тюмени пройдут разноплановые концерты и спектакли. В кассах учреждений Тюменского концертно-театрального объединения действует привлекательная акция, а в центре "Дзержинец" пройдет Большой Добродень. Подробнее - в путеводителе выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Читаем вместе": тюменские биатлонистки и другие спортсмены рассказали, почему важно читать книги с детьми

Тюменские учителя, филологи, преподаватели вузов, актеры, ведущие, чиновники, руководители детских учреждений с интересом принимают участие в проекте "Читаем вместе", однако большинство участников акции - известные спортсмены.