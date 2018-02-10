Тюменские знатоки продвигаются на международном турнире

19:47 09 февраля 2018
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pioner72.ru

Тюменская команда "Двойное экспрессо" под предводительством капитана Антона Денисова и тренера Александра Воробьева успешно продвигается в турнирах интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

Пятый тур состоялся 17 января, участие в нем приняли 949 команд из 88 населенных пунктах 3 стран на 97 игровых площадках. Тюменцы набрали максимальные 22 балла, что позволило команде подняться в общероссийском рейтинге по итогу всех туров на 9-е место.

В это воскресенье, 11 февраля, участников ждет предпоследний, 6-й тур, а окончательный победитель определится после 7-го тура 4 марта, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: интеллектуальное шоу
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