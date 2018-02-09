Тюменцы бесплатно проверяют предрасположенность к раку

Масштабная профилактическая акция "Онкопатруль", которая проходит в Тюменской области в течение этой недели, позволяет жителям региона бесплатно провериться на наличие риска развития рака.

Онкологический скрининг проводится на нескольких площадках. Так, специалисты Областного центра медицинской профилактики совместно с врачами Медицинского города и КДЦ "Эндос" развернули "палатку здоровья" в ТРЦ "Кристалл". Здесь можно было провериться на онкологические патологии кожи и щитовидной железы, а также услышать от специалистов об основных видах бесплатных скрининговых программах в медицинских организациях Тюмени и юга области, рассказали в пресс-службе губернатора. За день специалисты смогли осмотреть 130 женщин и 21 мужчину. У трех человек выявлено подозрение на онкологическое заболевание кожи, у шести – изменения со стороны щитовидной железы. Все они направлены на дообследование в профильные медцентры.

Завершится Неделя борьбы с онкозаболеваниями завтра. 10 февраля врачи-онкологи приглашают на обследование мужчин. На базе поликлиники "Медгорода" (Барнаульская, 32) с 09:00 до 14:00 пройдет акция "День мужского здоровья". Врачи особенно ждут мужчин старше 40 лет, а также тех, кто отмечает отклонения в здоровье. Они смогут обследоваться у уролога-онколога, лор-онколога, онколога-дерматолога и хирурга-онколога.