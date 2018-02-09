Тюмень привлекательна для медицинских туристов

Медицинские учреждения Тюмени в прошлом году приняли более 200 медицинских туристов, почти все они – граждане ближнего зарубежья, пишет ИА "Тюменская линия".
По словам главного врача ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Андрея Кудрякова, пациенты приезжали из Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Он также отметил, что развивать медицинский туризм важно не только для того, чтобы привлекать дополнительных пациентов.
"Это стимулирует нас к развитию так называемой сервисности. Для того, чтобы к нам ехали, мы должны качественно оказывать медицинскую помощь и, если так можно сказать, гостиничные услуги для пребывания пациентов. Эти вещи для нас в последнее время очень важны. Если мы не будем ни того, ни другого предоставлять, то вряд ли к нам поедут", – подчеркнул он.
Недавно открывшийся дистанционный Центр лучевой диагностики, по словам Андрея Кудрякова, также позволит улучшить показатели по привлечению туристов.
"Медицинский город — это не одно лечебное учреждение, а несколько. Все они работают в тесной связке и друг друга дополняют. Мы не являемся конкурентами и взаимно усиливаем мощности друг друга. Самая главная и основная задача для нас — развитие сотрудничества и, конечно же, развитие медицинских технологий, которые позволят излечивать самые сложные онкологические, кардиологические или заболевания головного мозга", – подытожил он.
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