Тюменским подросткам и их наставникам весной подарят третий "Шанс"

Социальный проект "Шанс" пройдет весной в Тюмени уже в третий раз. Проект признан успешным, и в декабре 2017 года на его реализацию из Фонда президентских грантов выделено 1,6 млн рублей.

Цель "Шанса"— показать трудным подросткам позитивный путь собственной реализации. В рамках проекта действуют две программы. Наставниками подростков станут лидеры молодежных сообществ. Ребята вместе придумают идеи мероприятий, включатся в работу и будут проводить вместе время.



Подробное о целях, задачах проекта, как он реализуется, насколько интересен, полезен и эффективен для участников можно узнать из короткометражного фильма, который вначале декабря в Тюмени сняла команда телеканала НТВ при поддержке корпорации Google. Создан он по условиям конкурса "Вдали от столиц", победителем которого в номинации "Спорт" стал тюменский "Шанс"

Сценарист и продюсер фильма Сергей Сыркин, режиссер Алексей Кременецкий, оператор Юрий Федин. 8 февраля эфире программы "Сегодня" зрители увидели небольшие материалы о героях фильма.

"Систему наставничества оценили на уровне президента России, есть перспектива масштабирования на территории всей страны. Кроме того, позитивная практика получила высокий отклик у наставников и детей — подростки открыли для себя новые горизонты в спорте, творчестве и интеллектуальном развитии, переняли ценный опыт представителей более взрослого успешного поколения нашего города, а также получили новые знания и навыки", - отмечает заместитель руководителя мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

В 2017 году в проекте участвовали 46 детей, которым необходима помощь и поддержка. В состав команды наставников вошли 40 представителей молодежных сообществ Тюмени — политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители креативных и творческих индустрий. Подробную информацию о проекте можно найти в группе во "ВКконтакте" и на сайте шанс72.рф.