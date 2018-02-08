Полезные сладости на праздничном столе: мечта многих тюменцев стала реальностью

Тюменцы готовятся к очередному праздничному переполоху и уже задумываются, чем порадовать близких на День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. Традиционно праздники не обходятся без сладостей. О том, что десерты могут быть не только вкусными, но и полезными, рассказала основательница первой фитнес-кондитерской "Mukinet" Дина Гладких.

"Многим из нас тяжело обходиться без сладкого, особенно трудно удержаться в праздники, когда выбор огромен. Как правило, приходится решать: ни в чем себе не отказывать или воздержаться, чтобы быть в форме. Но наша кондитерская подарила любителям сладостей возможность не переживать о фигуре. Мы создаем легкие низкоуглеводные десерты и выпечку. Например, калорийность тортов составляет от 60 до 150 Ккал на 100 грамм, что в 4-5 раз меньше калорийности тортов в супермаркетах", - рассказала Дина Гладких.

Секрет кроется в особой рецептуре и натуральных ингредиентах, которые соответствуют канонам правильного питания, а также идеально вписываются в систему питания, известную под названием "Диета Дюкана". В составе выпечки отсутствуют мука, масло, сахар и искусственные добавки. Несмотря на это, ассортимент магазина очень обширен и не ограничен одними десертами. Здесь также производят хлебобулочные изделия, пироги и полуфабрикаты.

Праздничным подарком может стать как готовое блюдо, так и подарочный сертификат на покупку в фитнес-кондитерской "Mukinet". Номинал подарочного сертификата не ограничен. Срок действия сертификата 3 месяца с момента покупки.