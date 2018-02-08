Тюменцы могут принести хорошие книги в "Лавку добра"

В Тюмени проходит акция "Дарите книги с любовью". Книги для детей из многодетных и малоимущих семей собирает региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" в рамках проекта "Творить добро просто".

"Мало кто знает, что 14 февраля, в День всех влюбленных, празднуется еще один прекрасный праздник — Международный день дарения книг, — отмечают специалисты центра "Семья". — Все книголюбы города могут по-настоящему отпраздновать его и поделиться этим праздником с теми детьми, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены".

Принести книги (новые или б/у, но в хорошем состоянии) для ребят можно до 14 февраля в "Лавку добра" по нескольким адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а. Она открыта по будням с 9:00 до 17:00, понедельник —санитарный день. В выходные дни или вечернее время книги можно оставить на посту охраны, все вещи передадут в "Лавку добра".