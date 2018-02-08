Тюмень за день: 7 февраля

Тюменские волонтеры проведут в субботу большой добродень

Специалисты центра "Дзержинец" совместно с волонтерами организуют "Большой Добродень", во время которого с 12:00 до 18:00 на улице Ватутина, 6 одновременно пройдет пять акций, а с 18:00 начнется игротека. Принять участие может любой желающий, вход свободный.

В Тюмени пройдут областные соревнования по горнолыжному спорту

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по горнолыжному спорту в дисциплине слалом пройдет в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" 16 и 17 февраля.

Тюменцы увидят авторскую версию рок-оперы "Юнона и Авось"

Авторскую версию самой известной российской рок-оперы "Юнона и Авось" тюменцы смогут увидеть на сцене ДК "Нефтяник" 19 февраля, начало в 19:00. Постановку осуществил Государственный театр под руководством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Рыбникова.

Бесплатные мероприятия в Тюмени: уроки танцев, творческие мастер-классы и курсы в ТюмГУ

Проект "АфишаТюмень | КтоКуда72" представляет топ бесплатных мероприятий в Тюмени на 8–15 февраля. Жителей и гостей города ждут мастер-классы по изготовлению подарков, уроки танцев, масленичные гуляния и открытые массовые онлайн-курсы в ИДО ТюмГУ.

На свадебной выставке в Тюмени решили пожениться четыре пары

На выставке Wedding Zavod — 2018, проходившей 4 февраля в Тюменском технопарке, представители регионального информационно-образовательного центра показали гостям, как подать заявление на заключение брака онлайн, а также как получить другие государственные услуги для молодой семьи в электронном виде. Четыре пары воспользовались услугой "Регистрация заключения брака" прямо на выставке: они выбрали дату и подали заявление. Кстати, ребята еще и сэкономить смогли: при таком оформлении заявлений госпошлина снижена на 30 процентов.