Бесплатные мероприятия в Тюмени: уроки танцев, творческие мастер-классы и курсы в ТюмГУ

Проект "АфишаТюмень | КтоКуда72" представляет топ бесплатных мероприятий в Тюмени на 8–15 февраля. Жителей и гостей города ждут мастер-классы по изготовлению подарков, уроки танцев, масленичные гуляния и открытые массовые онлайн-курсы в ИДО ТюмГУ.
Бесплатные творческие мастер-классы
Когда: 10 февраля в 14.00
Где: ТРЦ "Остров", 3 этаж (ул. Федюнинского, 67)
Вы сможете научиться делать открытки к 14 февраля, посетить мастер-класс от Еврошколы "Любовь на всех языках мира", принять участие в викторине, а также сделать фото на фоне праздничной фотозоны.
Большой Добродень
Когда: 10 февраля с 12:00 до 20:00
Где: ул. Ватутина 6 (центр "Дзержинец")
Вход свободный, участие бесплатное!
В программе Дня добра:
- АртОбменник (чтобы обмениваться принадлежностями для творчества и дарить их друг другу);
- Экобукинг (круговорот книг в природе);
- Экоприёмник (несите макулатуру);
- акция "Ты — мне, а я — тебе" (фримаркет);
- Акция "Тепло надежды" ;
- игротека (настольные/ролевые игры с 18:00 до 20:00)
Бесплатный мастер-класс для школьников и их родителей "7 шагов к профессии мечты"
￼Когда: 10 февраля в 12:00
￼Где: БЦ "Golf Palace" (ул.Харьковская 75/1, 8 этаж, к.813)
￼Вход свободный по предварительной регистрации:
https://vk.com/egetmn?w=app5575136_-152727599
Эксперт: сертифицированный коуч Международного Эриксоновского университета, психолог, официальный партнер компании Smart Course (система развития подростков, г. Москва) - Алевтина Липатникова.
Серия бесплатных уроков по сальсе и бачате
Когда: 10 и 11 февраля в 16:00 и 15:00
Где: Танцевальный клуб "Milagro" (Тюмень, ул. Советская 51/2, вход с салона красоты)
Запись на уроки обязательна по телефону 955-085
Бесплатные массовые онлайн-курсы
Массовые открытые онлайн-курсы по нескольким дисциплинам стартуют 12 февраля в Тюменском государственном университете. Стать слушателем может любой желающий, записавшись в электронной форме. открыта запись по направлениям: "Экологическая паразитология", "Историческая география", "Психология и педагогика", "Правоведение". Ориентировочно, курсы продлястя с 12 февраля по 30 июня. Занятия представляют собой краткие, но емкие лекции по разным дисциплинам. В ходе обучения у участников будет возможность пообщаться с преподавателями и другими слушателями в свободном режиме. Курсы предполагают как ознакомительное прохождение, так и получение сертификата после контрольного теста в конце программы.
"Масленичный разгуляй"
Когда: 13 февраля в 19:00
Где: ДКиТ "Торфяник" (Тарманы, улица Малышева, 26)
"Торфяник" приглашает всех на концерт ансамбля русских народных инструментов "Ваталинка" и творческих коллективов дома культуры и творчества. Вход свободный, справки по телефону 458-328. Возрастное ограничение 6+
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