В Тюмени Почта России проводит акцию "Сладкое письмо солдату"

В Тюмени стартовала акция "Сладкое письмо солдату", приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества.

Организаторы мероприятия – Тюменский филиал Почты России, Центр добровольческого движения города Тюмени и Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России".

До 15 февраля все желающие могут принести письма и сладкие посылки в три почтовых офиса: по ул. Красина, 5, в ТРЦ Остров (ул. Федюнинского, 67) либо на Главпочтамт по ул. Республики, 56.

"В Тюмени такая акция проходит впервые. Ее задача – поддержать новобранцев, которые проходят срочную службу в рядах российской армии, теплыми посланиями и сладостями", — отмечают в УФПС Тюменской области.