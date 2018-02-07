Тюменский "Город мастеров" представят на всероссийском конкурсе

Тюменский центр эстетического воспитания "В доме Буркова" расскажет о своей программе летнего оздоровительного лагеря "Город мастеров" на всероссийском конкурсе "Лучшая программа организации детского отдыха". Сюжет программы организаторам навеяли книги о деревенских и старинных профессиях, а также опыт центров и игровых площадок, где дети могут примерить на себя роль профессионала.

"Нам захотелось в интересной форме заинтересовать ребят ремесленными профессиями, показать их социальную значимость, мотивировать детей к ручному труду, — рассказывает педагог центра "В доме Буркова" Надежда Шалимова. — Появилась идея построить город. Сейчас в нем живут мастера лозоплетения, рукодельницы, цирюльники, гончары, валяльщики, кукольные мастера, скоморохи, корзинщики, красильщики, кожемяки, резчики по дереву, мыловарщики, садовники-травники".

В системе обучения есть мастеровые — это педагоги центра, а есть подмастерья — старшие дети. Стать подмастерьем может каждый ребенок, кто овладел техникой мастерства в каком-нибудь ремесле.

"С помощью "Города мастеров" мы показываем ценность человеческого труда, прививаем интерес к истории нашего края", — отмечает Надежда Шалимова.

Программу оздоровительного лагеря "Город мастеров" оценили на областном конкурсе вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей в 2017 году. Итог участия – первое место в номинации "Программа профильной/тематической смены по организации детского отдыха учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием". Теперь "Город мастеров" отправился на всероссийский конкурс, его результаты станут известны в марте.

Фото: группа "В доме Буркова" г. Тюмень МАУ ДО ЦЭВД" / vk.com