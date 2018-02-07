На свадебной выставке в Тюмени решили пожениться четыре пары

На выставке Wedding Zavod — 2018, проходившей 4 февраля в Тюменском технопарке, представители регионального информационно-образовательного центра показали гостям, как подать заявление на заключение брака онлайн, а также как получить другие государственные услуги для молодой семьи в электронном виде. Четыре пары воспользовались услугой "Регистрация заключения брака" прямо на выставке: они выбрали дату и подали заявление. Кстати, ребята еще и сэкономить смогли: при таком оформлении заявлений госпошлина снижена на 30 процентов.

Отметим, на портале услуг Тюменской области в разделе "Семья" собраны самые важные госуслуги для молодой семьи, которые можно получить не выходя из дома. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно, так и в центрах обслуживания.

По вопросам получения электронных госуслуг обращаться по тел. 8-800-100-12-90, 8 (3452) 56-63-30.