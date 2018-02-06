Отель "Vostok" представил свои возможности на выставке "Wedding Zavod"

Отель "Vostok" принял участие в свадебной выставке "Wedding Zavod", которая состоялась в минувшие выходные в Тюменском технопарке.

Во время выставки молодые пары, планирующие создание семьи, познакомились с многочисленными возможностями свадебной индустрии нашего города, а отель "Vostok" разыграл сертификат на романтический ужин и проживание в свадебном номере.

Кроме того, в рамках работы выставки были презентованы услуги отеля для молодоженов: возможности по организации свадебных банкетов и фуршетов, предложения по аренде залов и, конечно, романтические номера.

Отель "Vostok" признателен организаторам выставки за столь продуктивный и насыщенный событиями и людьми день. Представителям отеля удалось пообщаться со многими будущими молодоженами и рассказать о преимуществах проведения свадьбы в отеле "Vostok".

Тех, кто не успел задать интересующие вопросы, отель "Vostok" приглашает в гости по адресу: Тюмень, улица Республики, 159, также с вопросами можно обратиться по телефону 8 (3452) 68-61-63.