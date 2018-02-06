В ТюмГУ увеличили количество бюджетных мест

Фото - https://vk.com/tyumen.university

Тюменский государственный университет поступающим в этом году на "Психологию", "Государственное и муниципальное управление", "Международные отношения" и другие направления предложит бюджетные места.

В 2018 году в ТюмГУ будет 2 396 бюджетных мест - на 79 больше, чем в прошлый год. На очном бакалавриате и специалитете бесплатно получать знания будут 1 467 человек (865 – в Тюмени, 602 – в тобольском, ишимском и нижневартовском филиалах). В магистратуру на очное отделение выделено 580 бюджетных мест, из них 15 - в Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO). Еще 349 мест предусмотрено для заочников.

Шансов учиться бесплатно больше у тех абитуриентов, кто выберет естественно-научные направления подготовки - здесь 635 бюджетных мест.

Гуманитариям выделено 230, но выбор направлений, где можно получить бесплатно профессию, в этом году у них шире: три бюджетных места появилось на "Государственном и муниципальном управлении", пятнадцать выделено на "Международные отношения" и двадцать - "Психологию".

На техническом направлении "Мехатроника и робототехника" будут учиться шестнадцать бюджетников. А вот на "Компьютерной безопасности" и "Информационной безопасности автоматизированных систем" в 2018 году будет на десять бесплатных мест меньше (по 25). На остальных направлениях подготовки ситуация по количеству бюджетных мест мало изменилась, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций вуза.

Порядок приема в вузы для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет остается прежним. Информация о предстоящей приемной кампании уже размещена на сайте вуза.