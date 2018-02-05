Комната примирения заработала в Ленинском районном суде Тюмени

31 января начала постоянную работу комната примирения Ленинского районного суда города Тюмени. Стороны и (или) их представители, желающие получить консультацию медиатора, могут обратиться в комнату примирения самостоятельно или по направлению суда. Консультация проводится бесплатно.

Комната примирения — результат соглашения о сотрудничестве Ленинского районного суда и АНО "Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права" по внедрению процедуры альтернативного урегулирования правовых споров с участием посредника в гражданское судопроизводство на территории ЛАО.

Комната примирения Ленинского районного суда города Тюмени в зале №1009 (ул. 50 лет Октября, 12 к.1) работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00. Вне установленного графика работы медиаторы осуществляют прием посетителей в комнате примирения по предварительному согласованию в пределах рабочего времени Ленинского районного суда.

Записаться на прием к медиатору можно по телефонам: 8 (3452)-622-137; 8 (9044)-906-736, через электронную почту Центра медиации centrmediacii72@mail.ru либо через кнопку "Задать вопрос медиатору" на сайте.