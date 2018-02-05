В тюменском музейном комплексе проведут перфоманс в память о Пушкине

Необычное театральное действие впервые пройдет на площадке Музейного комплекса имени Словцова 9 февраля.

Музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина "Метель" - это перфоманс, подготовленный творческим коллективом Тюменского государственного института культуры при поддержке Тюменского музейно-просветительского объединения.

В действе прозвучит музыка Георгия Свиридова, ее исполнят Татьяна Шаламова (скрипка) и Валентина Хуланхова (фортепиано), слова прочтут заслуженная артистка России Елена Орлова и Валерий Архипов.

Начало в 17:00. Зрителей ждут по адресу: улица Советская, 63, амфитеатр. Уточнить информацию можно по тел. 45-35-90.