В тюменском музейном комплексе проведут перфоманс в память о Пушкине

14:00 05 февраля 2018
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Необычное театральное действие впервые пройдет на площадке Музейного комплекса имени Словцова 9 февраля.

Музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина "Метель" - это перфоманс, подготовленный творческим коллективом Тюменского государственного института культуры при поддержке Тюменского музейно-просветительского объединения.

В действе прозвучит музыка Георгия Свиридова, ее исполнят Татьяна Шаламова (скрипка) и Валентина Хуланхова (фортепиано), слова прочтут заслуженная артистка России Елена Орлова и Валерий Архипов.

Начало в 17:00. Зрителей ждут по адресу: улица Советская, 63, амфитеатр. Уточнить информацию можно по тел. 45-35-90.

Теги: музеи
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