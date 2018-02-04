В Тюмени готовятся к проведению фестиваля "Славянский базар"

Фото Евгений Котов

Ежегодный фестиваль "Славянский базар-2018" пройдет в Тюмени 24-25 марта при поддержке президентского гранта. В настоящее время уже стартовал набор волонтеров, желающих поучаствовать в организации яркого мероприятия.

Организатор фестиваля Марина Заватская сообщила, что волонтеры смогут проявить себя в разных направлениях: требуется помощь оформителей, грузчиков-переносчиков, перевозчиков, понадобится дежурство на входе, наблюдение за порядком, контроль на детских площадках, а также добровольцы смогут поработать администраторами, журналистами и фотографами.

"Есть самые разные задачи, как правило, каждому волонтеру удается подобрать то, что ему по душе. Мы рады помощнику любого возраста", - отметила Марина Заватская.

Для волонтеров, которые будут заняты на фестивале весь день, организуют бесплатное питание. Впервые в истории фестиваля будет предоставлена форма, сшитая в русском народном стиле. Дизайн разрабатывается совместно с реконструктором из Чебаркуля Никой Недолужко. Ткани закуплены.

Подать заявку тюменские волонтеры могут в официальной группе фестиваля "Славянский базар-2018" в соцсети "ВКонтакте". Для помощников организуют несколько обучающих встреч. При необходимости организаторы внесут соответствующие записи в волонтерские книжки, пишет ИА "Тюменская линия".